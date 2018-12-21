Сирия: пранкеры Вован и Лексус рассказали о своей поездке в республику

Москва, 21 декабря. Известные пранкеры Лексус и Вован поделились своими впечатлениями от поездки в Сирию. В республику их привел личный интерес к стабилизации ситуации в стране.

По словам пранкеров, они посетили сирийскую столицу и несколько соседних городов. Во время поездки они обследовали разрушенные строения и места боевых столкновений, заметив, что никаких чрезвычайных происшествий с ними не произошло. Они отметили, что слышали звуки взрыва, но это, как им объяснили, взрывали тоннели, «по которым боевики передвигались раньше под городом, врывались и нападали на людей».

«В Сирии, несмотря на усилия наших в кавычках союзников, ситуация, к счастью, стабилизируется», — передает «Звезда» слова Вована.

Пранкеры посетили Сирию в составе делегации главы Крыма Сергея Аксенова. Как напомнила «Газета.ру», Аксенов провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом в октябре этого года. В ходе переговоров стороны обсудили экономическое взаимодействие между Дамаском и Крымом.