Президент Сербии заявил, что в январе ждет визита Путина

Москва, 21 декабря. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 17 января он ожидает визита президента РФ Владимира Путина. Об этом сербский лидер сказал, выступая в пятницу на пресс-конференции.

«Президента Путина с радостью ждем здесь 17 января, сейчас я назвал и точную дату», — отметил он.

По словам Вучича, он всегда общался с Путиным открыто и говорил то, что думает, пишет «Газета.ру».

Напомним, что ситуация на Балканах обострилась после того, как республика Косово ввела 100% пошлины на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, спровоцировав акции протеста. После этого Приштина объявила о планах по созданию собственной армии, что является прямым нарушением резолюции ООН 1244, которая расформировала в 1999 году Освободительную армию Косово и другие вооруженные группировки косовских албанцев.