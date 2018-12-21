«Сожжем московских попов в их избушках!»: украинские националисты начали борьбу против УПЦ МП

Обращение президента Украины Петра Порошенко к местным националистам, в котором глава государства призвал радикалов «не нападать на храмы Московского патриархата» на территории от Ужгорода до Мариуполя, упомянутые радикалы проигнорировали. Явно празднуя решение Верховной рады об изменении названия Украинской православной церкви и передачу части собственности этой структуры в пользу так называемой «Единой поместной церкви», активисты крайне правых группировок подвергли беспрецедентной травле служителей и прихожан сотен храмов УПЦ по всей стране.

Только за последние сутки письма с угрозами физической расправы получили не менее двадцати священников, жертвами вандалов стали десятки культовых сооружений. При этом представители правоохранительных органов расписываются в собственной неспособности обуздать воинственно настроенных «патриотов». В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Помощник настоятеля одного из храмов канонической Украинской православной церкви в Киевской области отец Андрей просит не уточнять местонахождение его прихода. Причем эту просьбу батюшка мотивирует отнюдь не опасением за собственную жизнь.

«Если ослепленные гневом хулиганы узнают, что я кому-то пожаловался, они начнут настоящую охоту на нашу паству — пенсионеров и малолетних детей», — сказал священник в доверительной беседе с корреспондентом ФАН.

Под словосочетанием «ослепленные гневом хулиганы» отец Андрей имеет в виду представителей запрещенной в РФ группировки «Правый сектор»1 которые накануне ночью взломали двери в храмовый корпус, перебили церковную утварь, сорвали несколько икон и даже испражнились у Царских врат.

Свою «партийную принадлежность» вандалы «зафиксировали» в послании, оставленном для настоятеля у входа в церковное помещение. На обрывке тетрадного листа было написано следующее: «Убирайся [употреблено нецензурное слово] в свою Московию, и там [употреблено нецензурное слово]. Теперь это все наше!».

Авторы послания не только подписались [«Национальный корпус», боевое крыло ПС], но и изобразили вероятное будущее указанного прихода, нарисовав горящую церковь.

«Сожжем московских попов в их избушках!» — резюмировали они.

По словам отца Андрея, вызванные на место происшествия патрульные полицейские лишь приняли от священника полагающееся в таких случаях заявление, а затем развели руками, дескать, на поиски тех же вандалов могут уйти месяцы, если не годы.

Нечто подобное стражи порядка заявили священнику храма УПЦ МП в Сумской области отцу Владимиру, когда тот предъявил полицейским отпечатанное на компьютере письмо с требованием «отдать церковное здание новой Единой поместной церкви и убраться в Россию, пока не поздно».

«Мне очень обидно даже не столько за то, что здание храма я строил на собственные деньги, взяв для этого кредит, сколько за то, что к созданию обители активно подключились мои прихожане, которых теперь новая власть может попросту вышвырнуть на улицу, — сказал отец Владимир. — Мы, конечно, не поддадимся ни на какой шантаж и будем отстаивать свои интересы, но силы не равны — защищать нас от нападок националистов и раскольников Киев не собирается».

Похоже, это действительно так.

«Власть во главе с [президентом Украины Петром] Порошенко сегодня делает все возможное, дабы «выдавить» с Украины «православный московский контент», даже если речь в данном случае идет о законной церковной организации, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей юрист высшей категории Александр Федорук. — Да, глава украинского государства действительно призвал местных националистов «не трогать УПЦ МП», но тут же оговорился, что «любое нападение будет выгодно Кремлю». И этот призыв «утонул» в истерическом обращении экс-главы «Правого сектора» Дмитрия Яроша, который в кулуарах Верховной рады предложил «открыть охоту на московских попов». Никакие полицейские в ход событий вмешиваться не станут, они будут только регистрировать преступления против канонической церкви».

Украинские радикалы и вправду уверены в своей безнаказанности.

«Мы поставим этих [употреблено нецензурное слово] попов перед выбором: либо они переходят в нашу истинно украинскую церковь, либо мы их уничтожим и морально, и физически, — сказал корреспонденту ФАН активист другой запрещенной в РФ организации «Тризуб Степана Бандеры», молодой человек со странным прозвищем Лях (пренебрежительное название поляка. — Прим. ФАН). — Поверьте, скоро нас в наших действиях поддержат не только полицейские, но и армия».

1 Организация запрещена на территории РФ.