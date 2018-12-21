Встреча Беглова и дольщицы Андреевой состоялась





Санкт-Петербург, 21 декабря. Встреча дольщицы группы компаний «Город» Аллы Андреевой и врио губернатора Петербурга Александра Беглова состоялась сразу по окончанию совещания, посвященного проблемам дольщиков, на котором Андреева вышла из зала. Исполняющий обязанности главы Петербурга сразу после совещания нашел время обсудить вопросы, которые волнуют Андрееву, один на один с ней.

Ранее сообщалось, что Андреева попросила перенести встречу на другой день и покинула конференцию, на которой присутствовали другие участники, в том числе прокурор Петербурга Сергей Литвиненко, глава комитета по строительству администрации Петербурга Леонид Кулаков, его заместитель Евгений Барановский, а также представители компаний-застройщиков и обманутые дольщики ГК «Город».

В ходе совещания должны были обсуждаться проблемы обманутых дольщиков, однако активистка заявила, что ей неприятно находиться рядом с некоторыми участниками переговоров, и предпочла встретиться с Бегловым тет-а-тет, потому что у нее есть доверие только к нему.

Врио губернатора Петербурга выделил время для встречи с Андреевой и предложил несколько вариантов решения проблемы. Он также пообещал взять ситуацию под личный контроль и решить вопросы всех, кто занесен в реестр обманутых дольщиков, в 2020 году. Таковых насчитывается 1199 человек.

Беглов также положительно оценил работу своих помощников над решением данной проблемы. По словам врио губернатора, большая часть проблемных объектов должна быть сдана к третьему кварталу 2019 года. В следующем году будут достроены 9511 квартир, в 2020 году — еще 855. На данный момент беседа Беглова с Андреевой еще продолжается.

Напомним, в ходе ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 20 декабря, Алла Андреева рассказал президенту, что петербургские чиновники принимают «сырые дома», строительство которых якобы не было завершено к моменту сдачи. Российский лидер пообещал, что исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов встретится с дольщицей лично, чтобы обсудить проблему. Встреча состоялась уже на следующий день.