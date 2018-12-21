Главные новости 21 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 21 декабря.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин предсказал, каким будет ответ России на возможные провокации вооруженных сил Украины. Ответ Шойгу будет неотразимым: в Госдуме предсказали исход провокации Порошенко.

Бойцы Вооруженных сил Украины убили сослуживца за отказ купить водку, командование обвинило погибшего в дезертирстве. Бойцы ВСУ убили сослуживца за отказ «сбегать за водкой» — СМИ.

Экономист Михаил Хазин на пресс-конференции в Москве заявил, что киевский режим будет пытаться спровоцировать войну Украины и России. «Вероятность войны России и Украины сильно выросла»: экономист рассказал о вероятных шагах Порошенко.

Донецкий политолог Владимир Корнилов заявил, что украинский пропагандист Цимбалюк на пресс-конференции Путина задал абсолютно примитивный вопрос российскому президенту. Корнилов прокомментировал «провокационный вопрос» Цимбалюка Путину

Эксперты Росконтроля исследовали майонез по 50 параметрам. Назван лучший майонез в российских магазинах.

МИД РФ осудил Европу за отказ выступить против героизации Бандеры на Украине. Экс-депутат Рады Алексей Журавко уверен: безумная политика Киева ударит в том числе и по самому ЕС. «Открыли ящик Пандоры»: экс-депутат Рады пригрозил ЕС неприятностями из-за героизации Бандеры на Украине.

В Каспийском море получило пробоину иранское торговое судно. Военно-морские силы Ирана проводили спасательную операцию. Иранское торговое судно тонет в Каспийском море.

Разношерстным по первым порам подразделениям ополчения ДНР пришлось отступить из ряда городов, которые они контролировали — ради того, чтобы защитить Донецк. Основатель батальона «Восток» Ходаковский рассказал, как ополчение оставляло города ДНР.

Президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин в эфире телепередачи рассказал о якобы утрате доверия США к России после присоединения Крыма. «Куда ГДР дели?»: Соловьев ответил на заявление американского политолога о Крыме.

Сотрудники полиции задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая пыталась продать невинность 15-летней девушки в Москве. Соответствующую информацию передает СУ СК РФ. Петербурженка пыталась продать в Москве невинность 15-летней девушки за 650 тысяч рублей.