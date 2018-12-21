РЕН ТВ раскроет тайны нового мира

Москва, 21 декабря. РЕН ТВ объявил «День секретных проектов». 23 декабря с 10.30 до 23.00 телеканал расскажет зрителям о самых опасных трендах киберэпохи.

Игорь Прокопенко, Анна Чапман и Олег Шишкин выяснят, кто начал продуктовую войну против России и как антибиотики, которые используют пищевые корпорации, повлияют на будущие поколения. Зрители также узнают, содержатся ли токсины в детских гигиенических средствах и опасна ли косметика для здоровья.