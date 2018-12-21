«Воды там достаточно»: в Киеве признали провал блокады Крыма

Киев, 21 декабря. Бывший вице-премьер Крыма, украинский правозащитник Андрей Сенченко признал провал водной блокады полуострова.

Выступая в эфире украинского телевидения, он заявил, что, несмотря на все старания украинских властей, им так и не удалось полностью лишить крымчан воды. На сегодняшний день республика в год получает 1 млрд кубометров воды из поверхностных стоков. Еще полмиллиарда кубометров Крым может получать из подземных источников.

По словам Сенченко, для бытовых нужд ( душ, туалет, приготовление пищи) в данной климатической зоне людям необходимо 47 кубометров воды. В Крыму для этого достаточно ресурсов.

«Если это умножить на 2 млн людей, то будет понятно, что потенциально в Крыму в 15 раз больше воды, чем нужно для населения. Для бытовых потребностей там достаточно воды», — заявил правозащитник в эфире телеканала «Обозреватель».

Напомним, что Украина проводит политику блокады Крыма с 2014 года, сознательно пытаясь ухудшить жизнь людей, которых считает своими гражданами. За последние пять лет Киев уже объявлял продуктовую, экономическую и энергетическую блокаду. Последней стала водная блокада. Весной прошлого года Украина перекрыла дамбой канал, который снабжал Крым пресной водой. После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что Киев не будет возобновлять поставку воды в регион, пока Крым не вернется обратно.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.