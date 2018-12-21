«Пугать Россию бряцанием оружия не стоит»: в Совфеде ответили на заявление Лондона о Черном море

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посетил Украину и заявил, что Черное море «не принадлежит» России. По словам министра, Лондон направил в Черное море корабль-разведчик для того, чтобы показать Украине, что Киев «не один». Уильямсон добавил, что напряженность в этом районе остается высокой после того, как в прошлом месяце Россия «захватила» три украинских военно-морских судна и их экипаж.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что свои интересы в Черном море имеет не только Российская Федерация, но и другие государства. А заодно напомнил Уильямсону, сколько по международным законам военные суда могут находиться в Черном море.

«Черное море действительно не принадлежит исключительно одной России, его также используют Турция, Болгария, Румыния, Украина. Но! Существуют правила нахождения военных кораблей в Черном море. Британский корабль может находиться там не более 20 дней после того, как проходит Босфор. Ну пусть погуляет себе, сколько положено. А затем Великобритания будет вынуждена покинуть эту территорию», — рассуждает член верхней палаты парламента.

По словам сенатора, Вашингтон и Лондон манипулируют Киевом для того, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия. Заявление британского военного относительно принадлежности Черного моря наглядно это демонстрирует.

«Пугать Россию подобным бряцанием оружия не стоит. Англичане нарываются на скандал, который ничем не закончится. Не надо провоцировать Россию на резкие шаги. Теперь понятно, кто управляет поведением [президента Украины Петра] Порошенко. Англосаксы. По сути, они сталкивают лбами два самых близких народа», — подытожил Владимир Джабаров.

Напомним, 25 ноября Украина направила три своих судна ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в Керченский пролив, корабли незаконно пересекли российскую границу, экипаж в свою очередь отказывался выполнять приказы ФСБ. В результате судна и их экипаж были задержаны пограничниками. В настоящий момент против нарушителей возбудили уголовные дела, ведется следствие. Москва неоднократно подчеркивала, что действует строго в рамках действующей нормативно-правовой базы.