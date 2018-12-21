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Сирия: курды обвинили Турцию в намерении оккупировать территорию САР

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Сирия: курды обвинили Турцию в намерении оккупировать территорию САР

Дамаск, 21 декабря. Представитель сирийских курдов в Москве Ршад Биенаф обвинил Анкару в намерении оккупировать территорию Сирии после вывода американских войск.

«Если Турция получит «зеленый свет» от всех, кого нужно, то она нападет на нас. Уже на границе она готовится к тому, чтобы повторить сценарий Африна», — заявил представитель курдов в комментарии РИА Новости.

Напомним, Анкара выступает против курдских радикалов Отряда народной самообороны (YPG) в Сирии, считая их частью «Рабочей партии Курдистана», которая запрещена в Турции. Курдские формирования на востоке Сирии притесняют сирийское население и требуют предоставить автономию.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о решении вывести военный контингент из САР. В ходе телефонного разговора с президентом США глава Турции Тайип Эрдоган пообещал очистить территорию Сирии от ИГ1 (запрещена в РФ). При этом, Эрдоган отложил начало военной операции в Сирии против курдов после телефонного разговора.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Софья Куликова
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