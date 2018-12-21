Тверской суд Москвы заочно арестовал Браудера

Москва, 21 декабря. Тверской суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест основателя фонда Hermitage capital Уильяма Браудера, который подозревается в создании преступного сообщества.

По версии следствия, данная преступная группа нанесла ущерб России на сумму более 10 млрд рублей.Речь идет об умышленном банкротстве предприятия, уклонении от уплаты налогов и мошеннических действиях.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Прокуратура поддержала решение суда, отметив, что власти Великобритании полностью прекратили любое сотрудничество с российской стороной.

Ранее Браудер, объявленный Россией в международный розыск, призвал Канаду исключить РФ из Интерпола. По словам главы Института проблем глобализации Михаила Делягина, за обращением Браудера стоит страх разоблачения его преступлений, пишет Infox.ru.

Напомним, что создание преступной организации — не единственное обвинение в адрес Браудера. Финансист также подозревается в мошенничестве и смерти юриста Hermitage capital Сергея Магнитского.