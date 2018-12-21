Беспорядки в Судане: «народный» бунт по указке соседей

Уже несколько дней в Судане наблюдаются народные волнения, которые рискуют обернуться катастрофой для всей страны. Как пишут местные СМИ, из-за неприкрытого вмешательства извне мирные митинги, начавшиеся в среду, трансформировались в погромы, цель которых — дестабилизировать ситуацию в стране и свергнуть действующее правительство.

В опубликованном сегодня утром заявлении пресс-секретарь суданского правительства и министр информации Бишара Джума Арор сообщил, что мирные демонстрации отклонились от своего курса и превратились в провокационные акты вандализма, направленные против официальных учреждений, государственной собственности и полицейских штабов: некоторые из них подверглись нападению, поджогу и разрушению.

Отмечается, что некоторые политические партии пытаются воспользоваться ситуацией для достижения собственных политических целей. По словам Бишара Джумы Арора, подрывная деятельность, посягательство на собственность, а также провокация паники и общественных беспорядков являются неприемлемыми и оскорбительными и, в конце концов, просто противоречат закону. Причем в тексте заявления подчеркивается, что полиция цивилизованно отнеслась к протестам из-за повышения цен на хлеб, и не препятствовала гражданам Судана пользоваться своим конституционным правом. Причины недовольства митингующих известны правительству и оно работает над решением этого вопроса, сообщил Бишар Джума Арор.

Все дни, что идут митинги обстановка только накаляется. Есть достоверные сведения, подтверждающие присутствие в рядах митингующих провокаторов, цель которых — максимально обострить ситуацию и подтолкнуть толпу к радикальным действиям.

По итогам вчерашнего дня самые крупные беспорядки прошли в Хартуме, где на улицы вышли от двух с половиной до трех тысяч человек, и в Атрабе, где количество демонстрантов, по некоторым данным, достигло одной тысячи. Разумеется, первые сообщения о жертвах происходящего на улице не заставили себя долго ждать. По информации суданских властей, в четверг погромы в штатах Гедареф и Северный Нил стали причиной гибели восьми человек.

Параллельно с этим в социальных сетях и зарубежных СМИ была развернута масштабная антиправительственная кампания, использующая уже хорошо знакомые, например, по событиям «арабской весны» символы и приемы.

حرية سلام وعدالة .... الثورة خيار الشعب #مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/9N0QnkmIpn — Mutasim Muta (@MutaMutasim) December 21, 2018

Для того, чтобы обеспечить доступ граждан Судана к ресурсам, распространяющим агрессивную пропаганду против законных властей, в социальных сетях и мессенджерах публикуются способы обхода блокировки. Также протестующим массово рассылаются контакты американских и британских СМИ, среди которых BBC и CNN.

«Активисты» демонстраций в сети, большая часть которых сама находится за рубежом, призывают суданцев, проживающих в других странах протестовать перед посольствами и «оказывать поддержку повстанцам извне». Суданская община в Великобритании уже поддержала погромщиков.

Кроме этого, антиправительственная пропаганда идет и в западных СМИ. Так, например, в эфире лондонского телеканала Al-Arabi TV журналист Халид аль-Аиср заявил, что «существующая в Судане проблема – это присутствие Аль-Башира во власти».

الكاتب الصحفي خالد الأعيسر: المشكلة الحالية في #السودان هي وجود البشير في السلطة@Aleisir pic.twitter.com/bYpEgK4IRt — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 21, 2018

Как считают местные СМИ, есть все основания полагать, что массовые народные волнения, уже приведшие к беспорядкам и жертвам среди мирного населения, были спровоцированы искусственно. Среди бенефициаров называются Великобритания и Саудовская Аравия, что косвенно подтверждается местонахождением источников в сети, которые продвигают идеи «суданской революции».

Происходящее в африканской стране Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал востоковед Андрей Онтиков. Эксперт признал, что Судан в настоящее время — это страна с непростой экономической ситуацией.

«Но, если брать общий срез по миру, естественно, какую страну ни возьми, там найдутся недовольные люди. Вопрос лишь в том, почему в какой-то момент они начинают выходить на улицу. Не хочется, конечно, делать каких-то далеко идущих выводов, но почему-то начало этих протестов совпало по времени с визитом президента Судана Омара аль-Башира в Дамаск, а это, я напомню, был первый визит арабского лидера с момента начала сирийского кризиса. Не хочу, конечно, ничего утверждать наверняка, но есть подозрения, что такого рода события не случайны, поскольку визит аль-Башира был пощечиной тем силам, которые вложили немало средств в свержение правительства Башара Асада в Сирии», — объяснил собеседник ФАН.

По мнению Андрея Онтикова, вероятность того, что за протестами в Судане стоят Великобритания и Саудовская Аравия — очень большая.