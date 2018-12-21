Петро пошел вразнос: в Госдуме попросили Киев не обижаться, если «прилетит, откуда прилетит»

Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед военнослужащими ВСУ в Донецкой области, рассказал о «существенном увеличении» группировок российских войск вдоль украинской границы и отметил, что Украина перебросила десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей.

«Мы вводили военное положение для того, чтоб агрессор заплатил как можно большую цену, если примет чрезвычайно безответственное решение продолжить агрессию против нашей страны», — заметил Петр Порошенко.

Комментируя его слова, депутат Госдумы Алексей Журавлев отметил, что президент Украины пытается нагнетать обстановку накануне новогодних и рождественских праздников, как это было перед Олимпиадой и чемпионатом мира по футболу.

При этом российский парламентарий напомнил, что, согласно соцопросам, более 60% украинцев не верят, что военное положение было необходимо кому-то, кроме Порошенко, который использует его в своей предвыборной кампании.

«Вводить военное положение, а потом говорить: «Ребята, извините, поспешил»? Нет, конечно. Порошенко будет говорить о перебросках войск, готовности штурмовиков, группировке в космосе. Турчинов говорит, что сейчас пойдут на прорыв. И так каждый день. Им самим не надоело?» — сказал Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом депутат обратил внимание, что Евросоюз от этого уже устал и больше не вводит никакие санкции, понимая, что в действительности происходит.

«Самое интересное, что даже [спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины] Курт Волкер говорит Порошенко: «Слышь, родной, кончай с военным положением. Хватит». Но раньше было как? Волкер сказал — Порошенко сделал. А сейчас Петро пошел вразнос. Считает, что он сам политик. И что получается? Вот эта витрина европейского выбора, которую хотели показать России, сейчас настолько неприглядна, что им самим становится стыдно», — заявил Алексей Журавлев.

Парламентарий повторил, что «Петро пошел в разнос».