Шесть человек погибли при крушении Ан-26 в Конго

Киншаса, 21 декабря. Грузовой самолет Ан-26 авиакомпании Gomair потерпел крушение в Демократической Республике Конго (ДРК). Жертвами трагедии стали шесть человек, об этом сообщает источник Федерального агентства новостей в местных властях.

Погибли пять членов экипажа и один пассажир. Источник опроверг информацию о гибели 23 человек, 20 человек остались в населенном пункте Чикапена, откуда летел самолет. Предположительно, на борту самолета могли находиться трое граждан РФ, об этом сообщает посольство РФ в ДРК.

Авиакатастрофа произошла в 35 километрах от столицы ДРК. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Место крушения, а также личности погибших уточняются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на избирком, самолет возвращался в Киншасу после доставки в город Чикапу избирательных материалов для проведения общенациональных выборов.