Сирия новости 21 декабря 19.30: курды готовы передать Манбидж сирийским властям, в Дейр-эз-Зоре ИГ убило девять боевиков SDF

Сирия, 21 декабря. Курды заявили о готовности передать Манбидж под власть официального сирийского правительства, в Дейр-эз-Зоре ИГ1 убило девять боевиков SDF, в Идлибе и Хаме продолжаются перестрелки между САА и радикальными исламистами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: противостоит SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Национальный фронт освобождения»: арестовал несколько мирных жителей Алеппо.

Курды: заявили о готовности передать Манбидж сирийским властям, потеряли девять боевиков в столкновениях с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Представители Демократических сил Сирии (SDF) заявили, что готовы передать Манбидж сирийскому правительству при условии предоставления городу самоуправления, передает РИА Новости. Напомним, вчера союзники курдских военизированных отрядов из международной коалиции начали покидать данный район провинции Алеппо.

Боевики «Национального фронта освобождения» арестовали несколько мирных жителей города Аль-Атареб на западе региона, передает информационное агентство Al-Manar News. Гражданских обвинили в связях с «Исламским государством».

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства», передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RisboLensky). По сведениям автора публикации, курдам удалось захватить у радикальных исламистов район Калах к югу от Хаджина.

Twitter-канал (@jacksanders1965) сообщает, что в перестрелках с ИГИЛ1 за последние 12 часов курды потеряли девять боевиков. Кроме того, радикальные исламисты уничтожили три транспортных средства SDF.

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции Идлиб не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@tSrVl7rD4wF4jGu), что правительственные войска САР ведут артобстрел укрепрайонов джихадистов в окрестностях поселений Сукейк и Аль-Фарджа.

Также, по данным местного Twitter-канала (@PallatonTony), столкновения между САА и незаконными вооруженными формированиями отмечаются в районе населенного пункта Кафр Набель.

Провинция Хама

Информационное агентство Orient News пишет, что Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел укрытий радикальных группировок в окрестностях поселений Аль-Латамина, Кафр Зета и Хасрая на севере провинции Хама.

Ранее боевики группировки «Джейш аль-Изза» атаковали позиции правительственных войск, пытаясь проникнуть на подконтрольные САА территории региона. В результате столкновения бойцы сирийской армии уничтожили несколько джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)