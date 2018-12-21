Москва, 21 декабря. Сирийские курды назвали преждевременным решение президента США Дональда Трампа вывести войска из арабской республики. Об этом в пятницу заявил представитель курдов в Москве Ршад Биенаф.

По его словам, выводить американские войска можно лишь после полной победы над боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Аналогичного мнения, как отмечает Биенаф, придерживаются в Вашингтоне.

«И раньше президент Трамп заявлял, что хочет выйти из Рожавы (Сирийский Курдистан, — Прим.ФАН). Но из-за того, что другие структуры США были против этого, это было отложено. И в данный момент по этому поводу в других органах США есть возражения против этого», — отметил представитель курдов.

Биенаф добавил, что если позволить ИГ1 снова набрать силу, то в опасности окажется весь мир, вот почему необходимо американское военное присутствие, передает РИА Новости.

Напомним, что в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о решении Трампа вывести войска из Сирии. По словам главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, Соединенные Штаты в скором времени могут заключить сепаратную договоренность с Турцией, оставив курдов на произвол судьбы. Впрочем, как отмечает депутат, «американцам не в первой сдавать своих союзников».

Военный эксперт Антон Лавров в своей колонке в газете «Известия» отметил, что курды и арабы за Евфратом вновь оказались перед проблемой выбора будущего. В прошлом году вмешательство США предотвратило их сближение с Дамаском, теперь же появилась надежда на то, что они вновь изберут путь политического урегулирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.