Агент Бокетти опроверг возможный уход итальянца из «Спартака»

Москва, 21 декабря. Известный итальянский агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Бокетти, опроверг Федеральному агентству новостей появившуюся в СМИ информацию о том, что красно-белые уведомили футболиста, что он может заниматься поиском команды.

«Нет, это неправда. Его уход исключен», — заявил представитель футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство «Спартака» решило расстаться с четырьмя футболистами и уже уведомило их о том, что они могут приступить к поиску команд. Помимо Бокетти в списке оказались Жано Ананидзе, Ивелин Попов и Александр Самедов.

Бокетти перешел в «Спартак» из казанского «Рубина» в январе 2013 года за 4,5 млн евро. С тех пор он провел суммарно 110 матчей за красно-белых. В текущем сезоне на счету 32-летнего итальянца 17 матчей во всех турнирах.