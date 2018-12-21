Обвинение Мамаеву и Кокорину ужесточили после судмедэкспертизы

Москва, 21 декабря. Обвинение арестованным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину ужесточили после проведения судмедэкспертизы, сообщил адвокат младшего брата игрока «Зенита» Кирилла Вячеслав Барик.

Следователь ознакомился с результатами судмедэкспертизы по делу Мамаева и Кокорина. После этого он принял решение об ужесточении обвинения: оно переквалифицировано со статьи о побоях на статью об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Кроме того, остается актуальной статья о хулиганстве, пишет агентство «Москва».

18 декабря Московский городской суд отклонил апелляцию на продление срока ареста Кокорина и Мамаева до 8 февраля. Решение Тверского райсуда было оставлено в силе, пишет Infox.

Напомним, 5 октября футболисты и младший брат Кокорина Кирилл устроили драку в кафе и напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Хулиганы также избили водителя ведущей Первого канала за сделанное им замечание у ночного клуба.