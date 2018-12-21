Львов, 21 декабря. Медицинская экспертиза показала, что у погибшего во Львовской колонии №40 Дрогобыча россиянина Валерия Иванова были серьезные повреждения. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.

У погибшего обнаружили многочисленные серьезные травмы, в том числе перелом четырех ребер и закрытую черепно-мозговую травму. Представители российской дипмиссии незамедлительно посетили колонию, где умер гражданин РФ.

«Это дает основание предполагать умышленное убийство российского гражданина», — говорится в заявлении МИД РФ.

Иванов был осужден на территории Украины за участие в боевых действиях на стороне Луганской народной республики. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Местная прокуратура сообщила, что якобы Иванов решил закрутить лампочку, залез на складную лестницу, но не удержался, упал на спину и ударился головой об урну.