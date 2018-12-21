Основатель «Мужского государства» получил срок за женоненавистничество

Нижний Новгород, 21 декабря. Создатель сообщества «Мужское государство» в социальной сети «Вконтакте» Владислав Поздняков получил два года условно за возбуждение ненависти к женщинам.

По версии следствия, Поздняков создал в соцсети группу, в которой «осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам». Лидер «Мужского государства» проходил по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Позднякова задержали в конце сентября, дома у него прошел обыск. Затем его арестовали на пять суток за мелкое хулиганство. Позже против женоненавистника было возбуждено уголовное дело.