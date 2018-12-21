«За зарплатой пришел»: скандальный польский политолог объяснил появление в «Останкино» с чемоданом

Москва, 21 декабря. Скандально известный польский политолог и журналист Якуб Корейба, который регулярно принимает участие в ток-шоу на российском телевидении, пришел в «Останкино» с чемоданом. О встрече с поляком рассказал в соцсетях политолог и историк Владимир Корнилов.

Как рассказал российский эксперт в Twitter, он спросил польского коллегу, зачем тот пришел с чемоданом.

«За зарплатой пришел», — ответил ему Корейба.

Встретил на пороге Останкино гражданина Польши Якуба Корейбу. Спросил его, зачем он на эфир с чемоданом припёрся. Он ответил: «За зарплатой пришёл» pic.twitter.com/xCSg1Ves76 — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) December 21, 2018

Якуб Корейба известен как политолог-русофоб. Он регулярно выступает против России в ходе телевизионных ток-шоу, пишет «Царьград». Слова поляка часто вызывают возмущение других гостей телепрограмм с его участием и приводят к скандалам в студии.

Не так давно Корейба заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, что россияне должны изменить российскую государственность, чтобы «построить нормальную страну».

Кроме того, он рекомендовал Украине не вступать в Евросоюз из-за отказа украинцев признавать Россию «угнетателем». Политолог сравнил РФ с колониальными империями прошлых веков, однако участники дискуссии в студии не поддержали его. Более того, Корейбе напомнили, что Украина скорее была имперообразующим государством, а «классическая империя» на Украине началась с приходом Богдана Хмельницкого.