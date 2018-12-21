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«За зарплатой пришел»: скандальный польский политолог объяснил появление в «Останкино» с чемоданом

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«За зарплатой пришел»: скандальный польский политолог объяснил появление в «Останкино» с чемоданом

Москва, 21 декабря. Скандально известный польский политолог и журналист Якуб Корейба, который регулярно принимает участие в ток-шоу на российском телевидении, пришел в «Останкино» с чемоданом. О встрече с поляком рассказал в соцсетях политолог и историк Владимир Корнилов.

Как рассказал российский эксперт в Twitter, он спросил польского коллегу, зачем тот пришел с чемоданом.

«За зарплатой пришел», — ответил ему Корейба.

Якуб Корейба известен как политолог-русофоб. Он регулярно выступает против России в ходе телевизионных ток-шоу, пишет «Царьград». Слова поляка часто вызывают возмущение других гостей телепрограмм с его участием и приводят к скандалам в студии.

Не так давно Корейба заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, что россияне должны изменить российскую государственность, чтобы «построить нормальную страну».

Кроме того, он рекомендовал Украине не вступать в Евросоюз из-за отказа украинцев признавать Россию «угнетателем». Политолог сравнил РФ с колониальными империями прошлых веков, однако участники дискуссии в студии не поддержали его. Более того, Корейбе напомнили, что Украина скорее была имперообразующим государством, а «классическая империя» на Украине началась с приходом Богдана Хмельницкого.

«А для чего? Потому что поляки угнетали украинцев дважды: по религиозному признаку и по социальному. А россияне – только по социальному, потому что вера была одна», — напомнили Корейбе участники ток-шоу.

Автор: Катерина Михайлиди
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