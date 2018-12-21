Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Медведев сменил главу Росимущества

58
0 Оставить комментарий

Медведев сменил главу Росимущества

Москва, 21 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился отстранить Дмитрия Пристанскова с должности руководителя Росимущества. Об этом следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

Его место займет бывший глава московского главка Следственного комитета России Вадим Яковенко, пишет «Газета.ру».

«Назначить Яковенко Вадима Владимировича руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — говорится в документе.

Отметим, что бывший топ-менеджер «Норильского никеля» Дмитрий Пристанков возглавлял Росимущество с апреля 2016 года. Его предшественница Ольга Дергунова оставила свой пост в связи с переходом на другую работу.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.