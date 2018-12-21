Медведев сменил главу Росимущества

Москва, 21 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился отстранить Дмитрия Пристанскова с должности руководителя Росимущества. Об этом следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

Его место займет бывший глава московского главка Следственного комитета России Вадим Яковенко, пишет «Газета.ру».

«Назначить Яковенко Вадима Владимировича руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — говорится в документе.

Отметим, что бывший топ-менеджер «Норильского никеля» Дмитрий Пристанков возглавлял Росимущество с апреля 2016 года. Его предшественница Ольга Дергунова оставила свой пост в связи с переходом на другую работу.