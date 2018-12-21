Сирия: Анкара приветствовала решение Вашингтона вывести войска из САР

Анкара, 21 декабря. Турция приветствует решение главы Белого дома Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы приветствуем решение США о выводе войск из Сирии. Теперь нельзя допустить образования вакуума в Сирии. Вывод войск необходимо осуществлять скоординировано», — приводит слова Чавушоглу телеканал NTV.

По словам Чавушоглу, решение Вашингтона вывести войска из Сирии является важным шагом, на котором необходимо сосредоточиться. Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. Глава МИД Турции добавил, что Анкара давно борется с ИГ1 (запрещена в РФ) и заявил о победе над террористической группировкой.

В среду Трамп заявил о решении вывести войска из САР. Американский президент заявил, что победа над ИГ одержана, поэтому дальнейшее присутствие американского контингента в Сирии бессмысленно.

1 Организация запрещена на территории РФ.