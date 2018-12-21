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Основатель Нового Арт Театра Дмитрий Калинин скончался в Москве после тяжелой болезни

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Основатель Нового Арт Театра Дмитрий Калинин скончался в Москве после тяжелой болезни

Москва, 21 декабря. Худрук и основатель Нового Арт Театра в Москве Дмитрий Калинин скончался в возрасте 52 лет.

«Дмитрий Калинин скончался 20 декабря», — сообщил представитель театра.

По данным ТАСС, перед смертью режиссер страдал от тяжелого заболевания. Прощание с Калининым состоится в Москве 24 декабря.

Ранее стало известно, что в Петербурге на 75-м году жизни скончалась актриса Алла Соколова. О ее смерти сообщил худрук Театра Комиссаржевской Виктор Новиков. В последнее время артистка тяжело болела.

Автор: Катерина Михайлиди
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