Охраннику травмпункта в Костроме угрожают из-за отказа впустить пьяную компанию

Кострома, 21 декабря. Охраннику травмпункта в Костроме стали поступать угрозы из-за того, что он не пустил в помещение двух девушек.

Инцидент произошел 20 декабря, когда две девушки привели к врачам мужчину с травмой головы. Он зашел в помещение, а девушки остались стоять снаружи. Когда они попросили зайти в травмпункт и помыть руки, охранник в грубой форме им отказал. Об этом сообщал «Ридус».

Через некоторое время выяснилось, что после инцидента мужчине стали поступать угрозы в социальных сетях. С журналистами связался коллега «не вежливого» охранника и рассказал свою версию событий.

В беседе с «Ридусом» он подчеркнул, что девушки якобы специально провоцировали охранника, нажимая на звонок и мешая персоналу травмпункта работать.

«Пьяная компания, один с травмой головы. Пострадавшего приняли. Две девушки остаются в тамбуре. 30 минут нажимали звонок, провоцировали охранника, мешали медицинскому персоналу работать, охранник неоднократно говорил перестать звонить», — сообщил сотрудник охранной фирмы.

Отметим, что в Сети появилась видеозапись с камер наблюдения, на котором девушки несколько раз нажимали на звонок, а затем записывали разговор с охранником на видео. Потом они, смеясь показывали снятое видео знакомому парню. В компании, которая охраняет травмпункт отказались комментировать ситуацию.