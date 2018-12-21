В Азовское море «Григоровичу» идти не надо: эксперт напомнил Reuters о возможностях фрегата ВМФ РФ

Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на очевидца.

Reuters уточнило, что фрегат ВМФ России с вертолетом на борту заметили в Черном море в районе Феодосии, в 1,5 морской мили от берега.

Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря -- очевидец Рейтер https://t.co/jvLOTkvFi2 — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 21 декабря 2018 г.

Вскоре в СМИ появилась информация, что речь идет о фрегате «Адмирал Григорович», который сейчас выполняет плановые задачи в Черном море.

Комментируя сообщение Reuters Федеральному агентству новостей, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин заметил, что опасения британских журналистов по поводу захода российского ракетного фрегата в Азовское море напрасны.

«Надо напомнить британским журналистам, что фрегат — это достаточно большой корабль, 4,5 тысячи тонн водоизмещения. По Азовскому морю он не пройдет. А у берегов Крыма такой фрегат вполне может находиться. В Азовское море «Григоровичу» идти не надо еще и потому, что его оружие позволяет решать все задачи на больших расстояниях — вплоть до Средиземноморья. Это корабль дальней морской зоны. Азовская флотилия, напомню, состоит из мелких кораблей и, желательно, с осадкой в метр или даже полметра», — пояснил Василий Дандыкин.

По мнению военного эксперта, сейчас у западной прессы беспокойство будет вызывать что угодно.

«Порошенко зажигает своими сентенциями, размещает десантно-штурмовые части у границ с Крымом. И в Черное море зашел английский корабль-разведчик. Россия, конечно, все это держит на контроле. Плюс, говорят, что украинцы опять собираются прорываться в Азовское без каких-либо оповещений российской стороны, но уже в сопровождении депутатов и наблюдателей ОБСЕ. Но они не понимают, что при заходе без разрешения в наши территориальные воды российской береговой службе охраны будет все равно, кто на борту судна-нарушителя. Участь депутатов и наблюдателей ОБСЕ будет такая же, как у украинских моряков, ворвавшихся в Керченский пролив 25 ноября», — подчеркнул Василий Дандыкин.

Военный эксперт заметил, что после событий 25 ноября и на фоне воинственных выступлений украинского президента Россия, безусловно, приняла превентивные меры — «на всякий случай».

«Береженого бог бережет. Хотя, на мой взгляд, кораблей береговой охраны в Азовском достаточно, и Черноморский флот выполняет свои задачи. Но какое-то усиление мы все-таки предприняли», — добавил капитан Дандыкин.

Фрегат «Адмирал Григорович» прославился тем, что в июне 2017 года, находясь в Средиземном море, он выпустил по позициям боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Сирии крылатые ракеты «Калибр».

1 Организация запрещена на территории РФ.