Волкер заявил, что НАТО не готова к присоединению Украины

Киев, 21 декабря. Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что НАТО пока не готова к присоединению Украины.

Регулярные обещания украинских политиков, которые они озвучивают жителям страны, о скором присоединении к НАТО потеряли свой вес после заявления Волкера. Как оказалось, на данный момент в Североантлантическом альянсе Украину не ждут.

«Украина еще не готова к членству в НАТО, — объявил он в интервью газете «День». — И НАТО тоже не готова достичь консенсуса по включению в свой состав Украины».

По мнению представителя Госдепартамента, Киев должен активизировать усилия по решению этого вопроса. Он отметил, что поддерживает идею членства Украины в военно-политическом блоке, однако не видит необходимых шагов со стороны украинских властей.

«Мы бы хотели увидеть движение в этом направлении, — выразил мнение американский дипломат, — а не просто поиск достижения двухсторонних договоренностей».

Он отметил, что США продолжат оказывать помощь Киеву в вопросе потребностей украинской стороны в области обороны. Волкер выразил мнение, что о первом транше, Конгресс США, вероятно, заявит в начале 2019 года. Второй транш Киеву придется подождать. Всего Украине через Конгресс должны выделить 250 миллионов долларов военной помощи.

Российский телеведущий Владимир Соловьев иронично отреагировал на новость о том, что НАТО не готова к присоединению Украины. На своей странице в Twitter он упомянул украинского президента Петра Порошенко с фразой «упс, что-то пошло не так».