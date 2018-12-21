Обратившаяся к Путину дольщица прибыла на встречу с Бегловым

Санкт-Петербург, 21 декабря. Обратившаяся за помощью к президенту России Владимиру Путину обманутая дольщица из Петербурга Алла Андреева прибыла на встречу с врио губернатора Северной столицы Александром Бегловым.

«Я очень надеюсь на продуктивный разговор. Хочется, чтобы отбросили все обиды и начали исправление ошибок», — приводят слова Андреевой «Невские новости».

Напомним, Андреева обратилась к главе государства накануне в рамках пресс-конференции. Петербурженка пожаловалась, что чиновники принимают «сырые дома». Путин пообещал обсудить проблему с Бегловым и организовать встречу обманутой дольщицы с врио главы Петербурга.

Финансовое положение ГК «Город» ухудшилось в 2014 году. Банк «Фининвест», в котором были открыты счета застройщика, лишили лицензии. В итоге строительство трех домов на 5,4 тысячи квартир заморозили.