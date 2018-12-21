Киев, 21 декабря. Большинство украинцев считают жизнь в стране невыносимой и не верят, что она может измениться к лучшему в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Согласно исследованию, невыносимой жизнь на Украине считают 46% граждан, еще 36% респондентов назвали ее тяжелой. При этом 52% участников опроса заявили, что не верят в возможность каких-либо позитивных изменений в стране в течение ближайшего года.

«Такое преимущество негативных оценок остается неизменным в течение нескольких лет», — подчеркнули эксперты.

Кроме того, социологи выяснили, что 28% украинцев считают политическую обстановку в стране взрывоопасной, 60% граждан – напряженной. В возможность влиять на действия политиков жители Украины не верят. В то же время они не исключают, что в стране могут начаться масштабные акции протеста.

На вопрос о том, какие чувства они испытывают при мыслях о будущем Украины, респонденты назвали безысходность (18%), тревогу (38%) и страх (21%). По словам исследователей, за последний год число украинцев, выделяющих такие ощущения, увеличилось.

Опрос по заказу Института социологии НАН Украины проводился с 13 по 29 сентября. Социологи опросили 1800 жителей Украины, проживающих в разных регионах страны.

После государственного переворота в 2014 году социальная, экономическая и политическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Пришедшие к власти политики не смогли выполнить своих обещаний. Уровень жизни в стране снижается, доходы населения падают, а цены на продукты питания и услуги растут.

Кроме того, в результате реформы здравоохранения подавляющее большинство медицинских услуг станет для украинцев платным. Чтобы заработать, граждане Украины вынуждены уезжать за границу. Ранее сообщалось, что Государственная служба статистики Украины зафиксировала сокращение численности населения страны на 200 тысяч человек за 10 месяцев 2018 года.