Россия выдворяет шведского дипломата

Москва, 21 декабря. Российские власти просят шведского дипломата покинуть страну из-за отказа Стокгольма выдавать визы двум дипломатам РФ. Об этом в пятницу сообщило министерство иностранных дел Швеции.

По словам пресс-секретаря МИД Швеции, страна сожалеет о решении Москвы. Как передает газета Expressen, речь идет об атташе по культуре при посольстве Швеции Калле Книйвиле.

Ранее сообщалось, что власти Швеции отказались выдавать визы двум российским дипломатам, которые якобы связаны с деятельности российских разведслужб.

Напомним, что в марте этого года Швеция выслала несколько российских дипломатов, чтобы показать свою солидарность Великобритании в связи с так называемым «делом Скрипалей». Примечательно, что Лондон так и не доказал причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.