Гражданская жена Осина подает в суд на продюсера Разина

Москва, 21 декабря. Гражданская жена экс-вокалиста группы «Браво» Евгения Осина Елена Скорнякова подает иск против продюсера Андрея Разина. Как рассказал адвокат Сергей Воронов, Разин якобы обвинял Скорнякову в том, что она спаивала певца, и угрожал ее дочери Анастасии.

«Меня удивило, что Разин решил бороться с ребенком. С девочкой, которая не старше 10-12 лет. Если он пытается запугать ребенка, то я как юрист обязан выступить в защиту Анастасии», — отметил он.

По словам юриста, Осин при жизни всеми силами поддерживал дочь Скорняковой. Он передал ей семь песен без указания срока и разрешил использовать их на концертах и на телевидении, передает телеканал 360.

Напомним, что 17 ноября стало известно о скоропостижной смерти певца Евгения Осина, который в разные годы выступал в коллективах «Кекс», «Николай Каперник», «Дед Мороз» и «Браво». В последние годы жизни певец испытывал проблемы от алкогольной зависимости. В прошлом году он даже проходил лечение в реабилитационной клинике в Таиланде, куда его направили друзья.