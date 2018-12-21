Будут летать на охоту и на рыбалку: Коротченко прокомментировал поставку французских вертолетов Украине
Украина получила два французских вертолета производства компании Airbus, об этом сообщил президент Петр Порошенко.
«Украина приобрела вертолеты компании Airbus Helicopters, первую партию которых сегодня мы уже получили от французских друзей и передаем их для Национальной гвардии Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», — написал глава украинского государства в своем Twitter.
Ранее глава министерства внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что всего Киев планирует приобрести 55 единиц техники зарубежного производства, в том числе и для нужд ВСУ.
Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что приобретение авиатехники — это коррупционная сделка, которая обогатила карманы целого ряда украинских чиновников.
«Они думают о своих удобствах, в том числе и о том, чтобы можно было с комфортом передвигаться, минуя «любовь» народных масс. Стоит ли удивляться? Страна, находящаяся в состоянии полураспада, демонстрирует такие амбиции вместо того, чтобы помогать населению выживать. Это диагноз правящей верхушки», — говорит военный аналитик.
Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул: даже в том случае, если техника будет передана армии, это никак не укрепит боеспособность ВСУ.
«В точки зрения военного баланса, это ни коим образом не увеличивает мощь ВСУ. Какой-то генерал будет пользоваться этим вертолетом для того, чтобы летать на охоту и рыбалку, еще куда-то. Как это может усилить потенциал? Никак», — иронично заключил Игорь Коротченко.
Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ незаконно пересекли российскую границу и выполняли опасные маневры, игнорируя требования пограничников. В итоге судна и их экипажи были задержаны, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Президент России Владимир Путин на своей большой пресс-конференции отметил, что подобного рода провокации вредят прежде всего самому Киеву. Также российский лидер сказал, что никто не мешает украинским судам заходить в Азовское море, достаточно лишь соблюдать условия соглашения, которое стороны заключили в 2003 году.