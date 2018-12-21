«Грошей нема!»: аппетиты «патриотки» Ротару оказались неподъемны для Украины

Проживающая в Киеве певица София Ротару, которая демонстративно отказалась приехать в Москву на «Песню года», оказалась слишком «дорогой» для Украины. Она запрашивает за новогодние корпоративы такие гонорары, которые для украинских заказчиков просто неподъемны.

Поговаривают, что стоимость одного выступления Ротару в декабре составляет 100 тысяч евро, а в новогоднюю ночь эта сумма удваивается. Требование двухсот тысяч евро за выступление сделали Софию Ротару самой дорогостоящей звездой на Украине, сообщает Politeka.

Однако для Украины ее аппетиты оказались неподъемны, и новогодний час певица проводит в Казахстане, сообщает издание.

Ситуацию вокруг Ротару с иронией прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян. Напомним, ранее он предлагал наказать артистов, проявляющих неуважение к России и ее ценностям, лишая их почетных званий. В частности, он предлагал подумать над лишением Ротару звания народной артистки СССР.

«Вспомнилось мне произведение [Александра] Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», — сказал Манукян корреспонденту Федерального агентства новостей, комментируя новость о финансовых аппетитах певицы. — Помните, там старуха так долго перебирала харчами, что в итоге осталась у разбитого корыта. Очень бы не хотелось проводить подобные аналогии с Софией Ротару, но факт есть факт. В Россию эта украинская «патриотка» ехать отказывается из солидарности с вооруженными до зубов сторонниками [президента Украины Петра] Порошенко, ну а Украина оказалась просто не готова к ее повышенным гонорарным аппетитам».

Судя по всему, сумма в 200 тысяч евро за короткий новогодний концерт поразила воображение украинцев, с сарказмом отметил блогер.

«Поэтому там певице дружно сказали: «Грошей нема!». Все могло закончиться для Софьи Михайловны и вовсе печально, если бы на помощь возрастной диве вовремя не пришли неизвестные почитатели из Казахстана. Ну, хоть где-то на территории бывшего СССР 71-летнюю Ротару еще ждут и готовы платить ей сумасшедшие деньги за короткое выступление», — с иронией резюмировал Вадим Манукян.

Ранее сообщалось, что народная артистка Украины София Ротару не на шутку рассердила часть российских поклонников своим решением, отказавшись от выступления на концерте «Песня года» в Москве. Ротару объяснила свой отказ введением на Украине военного положения и опасением разозлить местных патриотов. Она оправдывала это нежеланием «накалять ситуацию» и «провоцировать радикально настроенных соотечественников».

Советская и украинская певица София Ротару в 1988 году была удостоена звания народной артистки СССР, в 2002 году она стала Героем Украины.