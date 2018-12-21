«Удар «Сарматами» взорвет Йеллоустоун»: эксперт рассказал, как Россия может ответить на «ядерный шантаж» США

США уведомили Россию о фактическом выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен между Вашингтоном и Москвой еще в 1987 году. В настоящее время по периметру России в странах Восточной Европы развернуты позиционные районы противоракетной обороны (ПРО) и создаются военные базы США.

О приготовлениях стран НАТО к боевым действиям и ответных мерах России в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал заместитель президента Российской академии ракетных войск и артиллерии, доктор военных наук Константин Сивков.

Два сценария: плохой и очень плохой

— Константин Валентинович, как выглядят военные планы «заклятых партнеров»?

— США сегодня готовятся к действиям против России по двум сценариям.

Первый сценарий — основной — предполагает запуск социального взрыва в России, то есть развязывание против нас гибридной войны.

После этого силы, подконтрольные США, и американский спецназ — силы спецопераций (ССО), скрытно развернутые у нашей территории, украинские ССО, состоящие из националистов, — в первую очередь попытаются решить задачу уничтожения системы управления стратегическими ядерными силами РФ и частично решить задачу дезорганизации управления Вооруженными силами России в целом.

— И если им удастся довести дело до полного хаоса?

— Тогда под флагом ООН они проведут «миротворческую операцию» на территории России силами тех войск, что развернуты у наших границ. Их там не так много: в общей сложности около 60 тысяч человек, но они могут быть развернуты в армию от 120 до 200 тыс. человек. Это группировка сухопутных войск не способна решать задачи в рамках полномасштабной войны, а используется для оккупации разгромленного и дезорганизованного противника.

Подкова оккупационных дивизий для «гуляй-поля»

— Значит, силы, развернутые у наших границ в Европе, можно считать оккупационными войсками?

— Примерно так. Для армии вторжения они должны быть как минимум в 10 раз больше. Пока об этом речи не идет.

Это именно подготовка к оккупации при условии, что удастся взорвать ситуацию в стране. Второе условие — если удастся привести к власти либеральные силы по типу Украины, которая попросит ввести американские войска. Или же просто развалить центральное управление страны, разрушить управление Вооруженными силами, посеять здесь полный хаос, «гуляй-поле», в котором нужно навести порядок силами американских танков. Вот для чего созданы группировки войск у границ с Россией.

— Второй сценарий войны будет применен, если не сработает первый?

— Второй — на случай, если первый не удастся или будет протекать неблагоприятно для США. Это способ прямого ядерного шантажа в отношении России с физическим уничтожением нашего ракетно-ядерного потенциала и системы управления им.

— Не слишком ли жестко?

— А зачем у наших границ разворачивают группировку с крылатыми и баллистическими ракетами среднего радиуса действия? Ее задача — уничтожение системы управления (обезглавливающий удар) и ракетно-ядерных сил шахтного базирования (обезоруживающий удар) на глубину в несколько тысяч километров от границы.

По рецепту Югославии, Ливии и Сирии

— На какие системы и средства доставки делается ставка?

— Под видом систем ПРО театра военных действий на территории восточноевропейских стан разворачивают установки МК-41. Это корабельная пусковая установка вертикального пуска на 64 ячейки. В этих ячейках могут размещаться любые виды ракет: зенитные, ракеты ПРО Standard-3, противолодочные ракеты, ударные крылатые ракеты Tomahawk.

Именно из установок МК-41 американцы пускали ракеты Тomahawk с надводных кораблей по всем странам мира, где они воевали, расстреливали Югославию, Ливию, наносят удары по Сирии.

Наконец, самое главное — установки МК-41 у наших границ позволяют применять крылатые ракеты в ядерном снаряжении.

— Поэтому США выходят из ДРСМД?

— Они вышли из Договора по РСМД не потому, что Россия что-то там нарушила. Они готовят силы для контрсилового уничтожения российского ракетного-ядерного потенциала с нанесением обезглавливающего и обезоруживающего ударов.

— Система международных соглашений в области вооружений растоптана?

— Очень скоро американцы выбросят на помойку договоры по ограничению стратегических наступательных вооружений и начнут безоглядно наращивать свое ракетно-ядерное вооружение. Собственно, об этом президент Трамп заявил открыто. В вольном изложении он сказал примерно так — пользуясь своим превосходством, они создадут настолько мощный ракетно-ядерный потенциал, что Россия и Китай покорятся воле США. Иными словами, Вашингтон объявил начало гонки за ядерным шантажом.

Гвозди в крышке гроба теории гибридных войн

— Почему ядерный шантаж?

— Очень просто. США полностью утратили духовное лидерство в мире. Элементы их экономического давления во многом стали неэффективны благодаря росту экономики Китая и Индии. Американцы поняли, что их армия без применения ядерного оружия не способна решать военно-политические задачи. Это показали Афганистан и Ирак, где обе войны они проиграли в военно-политическом отношении.

— Но у них остался главный козырь США — гибридные войны.

— Они тоже оказались неэффективными, как и теория управляемого хаоса. «Арабская весна» это хорошо показала. В Сирии забивается последний гвоздь в крышку гроба теории гибридных войн и теории управляемого хаоса, порождаемого США

Ничего другого кроме ядерного шантажа у них не осталось.

— Что мы можем сделать в ответ?

— В ответ мы должны двигаться по двум направлениям. Первое — обеспечение мобильности наших стратегических ядерных сил. По мобильным силам ракеты США среднего радиуса действия не могут стрелять, поэтому они будут неуязвимы. Путем обеспечения мобильности должна быть обеспечена и неуязвимость системы управления ядерной триады России.

Далее. В условиях, когда США разрывают Договор о РСМД, мы можем развернуть на нашей территории ракетно-ядерный потенциал крылатых ракет, которые должны быть ориентированы не на войну с Европой, потому что американцы как раз этого хотят, а для потенциального удара по территории США.

«Волшебная» Х101

— Такая возможность есть?

— Есть. Наша ракета Х101 с обычной боевой частью имеет дальность полета 5,5 тыс. километров. С ядерной боевой частью, которая весит меньше, этот радиус может быть больше. У американцев обычный Tomahawk летает на 1,5-2 тыс. км, а в ядерном снаряжении — на 3 тыс. км Если применить эти пропорции, то ядерный вариант Х101 мог бы лететь на 7-8 тыс. км. А если этой Х101 добавить еще топлива, увеличить ее несколько в размерах, то мы получим ракету с радиусом действия в 12 тыс. километров!

Наземный вариант такой ракеты может быть небольшим. Х101 весит 2,4 тонны. Плюс стартовик, дополнительное топливо, ну, будет весить четыре тонны. Размещая Х101 на пусковой установке типа фуры, буксируемой тягачом КамАЗ, мы получаем оружие, которое будет практически неуязвимо для поражения ракетами США. В тоже время оно обеспечит гарантированный удар по территории потенциального противника.

— Подобные операции стоят дорого?

— Х101 — дешевая ракета. Значительно дешевле межконтинентальных баллистических ракет. И потому возможность прорыва X101 к территории США путем массированного удара очень высока, и нанесенный ущерб будет огромным.

Стратегия учитывает геофизику Земли

— В чем состоит другое направление нашего ответа?

— В создании такого оружия, которое будет способно уничтожить США как государство даже если до их территории дойдут только единичные боеголовки.

Если допустить фантастический сценарий, когда им удастся уничтожить наш ракетно-ядерный потенциал, все равно уничтожение США должно быть гарантировано. Это возможно с помощью боеприпасов особо крупного калибра и повышенной мощности, способных вызвать разрушительные геофизические процессы на территории США.

Речь идет об активизации вулканической деятельности катастрофического масштаба в разломах Сан-Андреас, Сан-Хасинто и Сан-Габриэль вдоль Центрального американского разлома, а в случае чего, и вулкана Йеллоустоун. Это оружие, которое должно иметь мощность боеголовки порядка 100-150 мегатонн.

Йеллоустоун притягивает «Сарматы»

— Судя по всему, такое оружие в России создается.

— В первую очередь мы можем говорить о системе «Посейдон». Торпеда с ядерной энергетической установкой со скоростью подводного хода порядка 100 узлов и боевой частью, масса которой может быть оценена в 15 тонн, доставит сверхмощный ядерный боеприпас в особо опасную зону на территории США или вблизи них.

— Не стоит забывать и о другой новинке — ракете «Сармат»?

— Так точно. Она имеет забрасываемый вес около 10 тонн. В габаритах такой боеголовки может быть создан боеприпас с тротиловым эквивалентом порядка 100 мегатонн. Точность попадания «Сармата», сравнивая, по данным открытых источников, с новейшими ракетными комплексами «Ярс» и «Тополь», может оцениваться в 100-200 метров. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить удар несколькими «Сарматами» с такими боеголовками по вулкану Йеллоустоун, что приведет к его взрыву.

— А чему приведет взрыв Йеллоустоуна?

— К гибели США и всей западной цивилизации как таковой — к полной физической гибели, а не просто выходу из строя или неприемлемому ущербу. Поэтому создание такого оружия, действительно, очень важно.

Именно развитие ракетного-ядерного вооружения в этом направлении обеспечит гарантированную защиту России от возможного ракетно-ядерного нападения противника, да и от любой военной агрессии классического типа против нашей страны. Но против гибридной войны не защитит.

«Миротворцы» провоцируют ядерную войну

— Вас могут обвинить в милитаризме и пропаганде войны.

— Людей, высказывающих подобные идеи, многие называют ястребами, которые якобы хотят развязать войну. На самом деле это ложь. Люди, которые добиваются разоружения в нынешних условиях, только провоцируют войны. Классический пример — «миротворцы», которые добивались ракетно-ядерного разоружения.

Пока у СССР и США, России и США было примерно по 30 тыс. ядерных боеголовок, ядерная война была не просто невозможна, но была бессмысленна. Даже взрыв этих 30 тысяч боеголовок на нашей территории в результате обезоруживающего американского удара привел бы к ядерной зиме и гибели цивилизации. Ядерная война была бы бессмысленной — в ней была невозможна победа. А значит, такое количество боеголовок делало эту войну невозможной.

— Парадокс: тот, кто добивается разоружения, фактически провоцирует войну?

— Усилиями миротворцев и всевозможных разоруженцев боеголовки сократили. Сейчас 1400 боеголовок у нас и примерно столько же у американцев. 1400 боеголовок приведут лишь к некоторому изменению климата на очень ограниченной территории, большим зонам заражения и только. Никакой ядерной зимы не будет. А означает это одно: что ядерная война, во-первых, получила смысл, и второе — что в ней стала возможной победа одной из сторон. Отсюда вытекает, что США стали открыто готовиться к ядерной войне, о чем заявил Трамп.

— Вы согласны с утверждением, что ядерное оружие — великое зло?

— Я утверждаю, что оно — великое благо. Если бы не было ядерного оружия, наша планета уже давно бы сгорела в Третьей мировой войне, жертвы которой превысили бы жертвы во Второй мировой войне в три-четыре раза, достигнув 150-200 млн человек и более. Именно ядерное оружие, которое создает угрозу для элит, которые могут погибнуть в первую очередь, сдерживает их от развязывания войн.

Хочу напомнить, что войны развязывают не генералы, а политики из элиты. И когда эти политики знают, что погибнут первыми, они войну никогда не развяжут.

В нынешних условиях именно создание оружия, которое сделает ядерную войну бессмысленной, ее исключит. Это и есть реальный пацифистский шаг.

Новая теория локальной войны

— Эксперты в США активно обсуждают в СМИ возможность ведения войны против России и Китая.

— Они ясно понимают, что война в виде прямой агрессии против России и Китая невозможна, потому что в случае успеха закончится ракетно-ядерным ударом по территории США, а в случае неуспеха американцы потерпят там военное поражение. Тем более что создать группировку сил для разгрома российских и тем более китайских вооруженных сил США не смогут.

— В чем видят выход в Вашингтоне?

— В ведении локальных войн против России и Китая — Вооруженными силами США, но на территории третьих стран. Это — так называемые вооруженные конфликты низкой интенсивности, по возможности не доходящие до ядерного порога. Это позволило бы, нанеся поражение группировке войск России или Китая, дестабилизировать внутриполитическое положение в этих странах.

— Военная доктрина США предусматривает применение тактического ядерного оружия?

— Скажем так — они считают, что на удаленных театрах войны можно даже пойти на его локальное применение. И они к этому готовятся: оснащают ракетные подводные лодки типа Ohio ракетами Trident I» с ядерными боеголовками небольшой мощности для применения в локальных конфликтах. Это чрезвычайно опасная вещь. Фактически США ставят мир на порог ядерной войны, потому что грань между «ядерным» и «неядерным конфликтом» очень эфемерна.

— Где, собственно, США считают возможным развязывание ядерных конфликтов?

— Американцы не скрывают, что вероятным районом, где могут вестись боевые действия США и НАТО против России, являются страны бывшего Варшавского договора. Они полагают, что на территории стран Восточной Европы вполне приемлемо применение тактического ядерного оружия.

Кроме того, роль театра ядерной войны уготована некоторым странам Ближнего и Среднего Востока. Есть такие замыслы и в отношении стран Юго-Восточной Азии. Например, Тайвань или Южная Корея, наряду с КНДР, могут стать таким театром военных действий.

За Европу тревожно, особенно за Польшу

— Неутешительный прогноз. Что можно посоветовать, как минимум, европейцам?

— Народам стран Восточной Европы, которые позволяют размещать у себя американские базы и пусковые установки МК-41, следует задуматься, — стоит ли им становиться театром ядерной войны между Россией и США, пусть даже локальной?

Ее будет достаточно, чтобы эти страны прекратили существование. Надо помнить, что в ядерной войне не имеет значение ни промышленный потенциал, ни мощь сухопутных войск, ни численность населения, а только одно — территория. Ядерное оружие уничтожает все живое на определенной территории. А территория Восточной Европы очень маленькая.

Скажем, уничтожение противника ядерным оружием на территории Польши — это всего-навсего удар одной ракетной подводной лодки Северного флота. То же самое можно сказать про любую другую страну. Поэтому полякам надо задуматься — а нужны ли им такие, как Ярослав Качиньский, тот же Анджей Дуда и другие лидеры, которые тянут свою страну на ядерный эшафот.