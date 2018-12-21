Эта война не имеет смысла для США: эксперт объяснил, почему Трамп выводит войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покинут Сирию. Об этом Трамп сообщил сразу перед тем, как отправил в отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя с сомнением отнесся к заявлениям США.

«Доверяй, но проверяй — давайте сначала посмотрим, куда мы с этим выйдем», — сказал он, выступая перед журналистами.

Известный российский политолог Сергей Марков в интервью Федеральному агентству новостей оценил — насколько реален полный выход американских войск из Сирии.

— Сергей Александрович, что на самом деле значат слова Трампа о выводе войск из Сирии?

— Я тоже сомневался в выводе войск. Дело в том, что существует противостояние между президентом США и так называемым глубинным государством, которое не хочет такого вывода войск. Однако с другой стороны — Мэттис ушел в отставку, поэтому сейчас, после его ухода, вывод войск мне кажется более вероятным.

Есть несколько серьезных, фундаментальных причин, которые делают вывод войск реалистичным.

— Каковы они?

— Первая заключается в том, что этого требуют избиратели Дональда Трампа, которые хотят, чтобы американские парни вернулись домой и не воевали в непонятных местах с непонятными целями. А Дональд Трамп собирается менее чем через два года участвовать в президентских выборах, и присутствие в Сирии ему сейчас не нужно.

— Для Дональда Трампа предстоящая предвыборная кампания должна стать трудной?

— Уже через год стартует избирательная кампания, поэтому ему нужно готовиться к ней. И да, победа на выборах будет стоить Дональду Трампу огромного труда, борьба за кресло президента будет напряженной.

Трампу предстоит максимально мобилизовать свой электорат, поэтому решение о выводе войск из Сирии работает на него.

— Почему?

— Это волевое, яркое решение, сделанное в строгом соответствии с тем, как должна проводиться внешняя политика по мнению его избирателей

Вторая причина, почему американские власти действительно выведут свои войска из Сирии, заключается в том, что США не имеет никаких жизненно важных интересов в САР.

— Но если у США нет в Сирии «никаких жизненно важных интересов», почему американские войска так долго присутствовали там?

— Знаете, мне много приходилось общаться с американцами на эту тему, и ни у кого из моих собеседников не было внятного ответа — каковы национальные интересы США в Сирии.

Вошли США туда, по сути дела, коррупционным образом. Это было определенное влияние Саудовской Аравии. Я полагаю, Саудовская Аравия, которая ведет политическую войну с Ираном на протяжении многих лет, коррупционным образом повлияла на определенных американских чиновников.

Власти Саудовской Аравии подкупили многих видных лиц в США, и они соответственно уговорили Барака Обаму ввести туда войска.

— Получается, военное присутствие в Сирии не отвечало нуждам США?

— Войска США в Сирии по сути дела были наемниками в интересах саудовских принцев. Поэтому эта война не имеет смысла для США. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и того, что американские военные оказались задействованы в многочисленных военных преступлениях, американцы состояли в тесной связи с террористическими группировками.

Это и репутационные убытки. Поэтому для США эта война не имеет реальных интересов.