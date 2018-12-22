Сирия: школьники Хасаки успешно сдают экзамены, несмотря на давление курдов

Дамаск, 22 декабря. В сирийском городе Аль-Хасака стартовали первые в этом году экзамены, приуроченные к завершению первого семестра, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В данный момент школы Аль-Хасаки посещает порядка 100 тысяч учащихся, однако еще более 10 тысяч человек были лишены возможности получить образование из-за закрытия школ курдскими подразделениями, оккупировавшими провинцию Хасака.

В данный момент число школ, насильно закрытых курдами, превышает три тысячи. Кроме того, многие родители отказались водить своих детей в школы, где отказались от государственной программы обучения.

В данный момент более 66 тысяч учеников смогли сдать экзамены.

Напомним, что на сегодняшний день часть сирийской провинции Хасака находится под контролем так называемых Демократических сил Сирии, состоящих преимущественно из курдских формирований. Однако все важные стратегические объекты до сих пор остаются под руководством сирийской правительственной армии.

Люди, проживающие на территории, оккупированной курдами, неоднократно выражали недовольство их действиями. Жители десятков деревень и городов выходили на демонстрации, жгли покрышки и выкрикивали антикурдские лозунги. Как правило, подобные восстания курды останавливали силой.

С приходом курдов многие жители Хасаки потеряли возможность дать своим детям нормальное образование. Курды в буквальном смысле принуждают учителей преподавать согласно новым учебным планам. Детям запрещается учиться на арабском языке. В случае сопротивления курды закрывают школы, оставляя учителей без работы, а детей — без возможности учиться.

Они также мешают людям возить своих детей в школы, находящиеся на территориях, подконтрольных сирийским властям. Автомобили с учениками останавливают на контрольно-пропускном пункте и отказывают пропускать дальше. В результате школьники вынуждены идти на уроки пешком.