«Обратитесь в институт имени Сербского»: эксперт объяснил отказ комментировать заявления Порошенко
Москва, 21 декабря. Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский объяснил свой отказ комментировать заявления украинского президента Петра Порошенко.
По словам эксперта, обращаться с просьбой прокомментировать слова или поступки киевского руководства нужно «в институт имени Сербского», в котором специалисты изучают душевнобольных людей.
«Обратитесь в институт имени Сербского», — сказал Мураховский.
Он высказал мнение, что некоторых членов команды украинского президента лечат.
«Тех, которые не лечатся, их суду предают, в тюрьму сажают. Тех, которые участвовали, соучастников — люстрации той же. Запрет доступа к государственным должностям, позициям, и так далее», — приводит «Царьград» слова эксперта.
Мураховский сообщил, что в современной истории Украины уже был военный разгром, передача суду виновных, люстрация, рестрикция причастных. После этого общество нормализуется, добавил эксперт. В качестве примера он привел историю Германии и Италии, которые уже пережили подобные события.
«Сейчас там мирное общество, не милитаристское, и даже не думают о войне», — резюмировал он.
Ранее Порошенко заявил о переброске десантно-штурмовых бригад ВСУ к побережью Азовского и Черного морей. Порошенко отметил, что после введения военного положения в нескольких регионах страны в короткие сроки было проведено боевое слаживание бригад.
Военное положение в некоторых украинских регионах было введено после инцидента в Керченском проливе. В конце ноября украинские военные корабли вторглись в территориальные воды России и совершали опасные маневры в Керченском проливе, игнорируя требования Москвы прекратить. В итоге российская сторона вынуждена была задержать корабли-нарушители. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.