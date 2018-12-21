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Путин отметил вклад российских медиков в эндокринологию

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Путин отметил вклад российских медиков в эндокринологию

Москва, 21 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии министерства здравоохранения с 30-летним юбилеем.

«Коллективом центра проделана серьезная работа по созданию высокотехнологичного комплекса по изучению проблем эндокринологии — одной из наиболее востребованных отраслей современного здравоохранения», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Глава государства также выразил уверенность, что российские специалисты-эндокриологи будут как и прежде вносить значительный вклад в развитие отечественной медицины. Путин также отметил уникальный научный и практический опыт центра, а также пожелал врачам успехов в их «благородной и важной работе».

Автор: Антон Соколов
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