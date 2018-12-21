Пожалуйста, на передовую: в Госдуме жестко ответили депутату Рады, предложившему объявить РФ «войну»

Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес в парламент Украины проект обращения к президенту Петру Порошенко с просьбой объявить «войну» России. Рада зарегистрировала проект «Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией», но текст нормативного правового акта и пояснительная записка к нему в настоящий момент отсутствуют.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил сожаление, что на Украине существуют подобные депутаты, у которых при этом еще и находятся избиратели. Также он жестко ответил депутату Рады на предложение объявить «войну» РФ и предложил украинцу самому поучаствовать в боевых действиях.

«Украинские избиратели мучаются от таких депутатов. Потому что депутат во власти представляет мнение народа. Ему стоит поинтересоваться у народа, кто желает воевать с Российской Федерацией. Кто его вообще уполномочил обращаться с таким обращением? Он собирается идти воевать? Ну так чего он тогда сидит в Верховной раде? Пожалуйста, на передовую», — говорит член нижней палаты российского парламента.

Депутаты парламента не имеют полномочий выходить с подобной инициативой, такое предложение может вносить верховный главнокомандующий, подчеркивает собеседник агентства. И даже в этом случае президент должен иметь на это весомые основания.

«А когда депутат Верховной рады сам выходит с такой инициативой… Либо эти люди не могут найти более удачного повода для пиара, либо они совсем выжили из ума. Потому что пытаться ввергать свою страну — это значит обрекать на верную гибель украинских солдат. Соответственно, этот депутат желает смерти украинским солдатам», — продолжает собеседник агентства.

Он отметил, что Россия — это великая ядерная держава с мощной боеспособной армией, вооруженные силы РФ получили прекрасный опыт, в том числе и в Сирии. А Украина — это аграрная страна.

«Несомненно, там есть замечательные люди. Я не говорю о том, что там живет трусливый народ. Но по материально-техническому оснащению Украина — это не та страна, которая могла бы кому-либо вообще объявлять войну. Возможно, они смогут обороняться. Но судя по тому, как эту территорию оккупируют американские войска, специалисты и их союзники, обороняться у них получается не очень», — рассуждает депутат Госдумы.

По мнению собеседника агентства, украинские власти пытаются объявить войну вовсе не той стране.