Пожалуйста, на передовую: в Госдуме жестко ответили депутату Рады, предложившему объявить РФ «войну»
Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес в парламент Украины проект обращения к президенту Петру Порошенко с просьбой объявить «войну» России. Рада зарегистрировала проект «Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией», но текст нормативного правового акта и пояснительная записка к нему в настоящий момент отсутствуют.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил сожаление, что на Украине существуют подобные депутаты, у которых при этом еще и находятся избиратели. Также он жестко ответил депутату Рады на предложение объявить «войну» РФ и предложил украинцу самому поучаствовать в боевых действиях.
«Украинские избиратели мучаются от таких депутатов. Потому что депутат во власти представляет мнение народа. Ему стоит поинтересоваться у народа, кто желает воевать с Российской Федерацией. Кто его вообще уполномочил обращаться с таким обращением? Он собирается идти воевать? Ну так чего он тогда сидит в Верховной раде? Пожалуйста, на передовую», — говорит член нижней палаты российского парламента.
Депутаты парламента не имеют полномочий выходить с подобной инициативой, такое предложение может вносить верховный главнокомандующий, подчеркивает собеседник агентства. И даже в этом случае президент должен иметь на это весомые основания.
«А когда депутат Верховной рады сам выходит с такой инициативой… Либо эти люди не могут найти более удачного повода для пиара, либо они совсем выжили из ума. Потому что пытаться ввергать свою страну — это значит обрекать на верную гибель украинских солдат. Соответственно, этот депутат желает смерти украинским солдатам», — продолжает собеседник агентства.
Он отметил, что Россия — это великая ядерная держава с мощной боеспособной армией, вооруженные силы РФ получили прекрасный опыт, в том числе и в Сирии. А Украина — это аграрная страна.
«Несомненно, там есть замечательные люди. Я не говорю о том, что там живет трусливый народ. Но по материально-техническому оснащению Украина — это не та страна, которая могла бы кому-либо вообще объявлять войну. Возможно, они смогут обороняться. Но судя по тому, как эту территорию оккупируют американские войска, специалисты и их союзники, обороняться у них получается не очень», — рассуждает депутат Госдумы.
По мнению собеседника агентства, украинские власти пытаются объявить войну вовсе не той стране.
«Украине надо объявить войну Соединенным Штатам Америки. Это будет совершенно справедливо. Эта страна лишила Украину мира, США организовали на Украине переворот. Руководителями киевского режима являются ставленники Вашингтона», — резюмировал Александр Шерин.