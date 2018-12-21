Киев планирует закупить у Франции боевые вертолеты для ВСУ

Донецк, 21 декабря. Украина планирует закупить боевые вертолеты Airbus у Франции. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналистам, что в течение трех лет ведомство готово получить 55 французских вертолетов. Они необходимы для создания единой системы авиации МВД.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что в дополнение к контракту на поставку вертолетов для МВД страны, Украины также получит боевые вертолеты Airbus для Вооруженных сил Украины. Как сообщает издание «Украинские новости», президент страны не уточнил, сколько вертолетов планируется закупить.

Ранее власти США передали Украине два списанных 30-летних катера «Айленд». На торжественной церемонии в Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Украинский президент заявлял, что получение этой военной техники станет еще одним кирпичом в сотрудничестве между Украиной и США. Во время церемонии Порошенко подчеркивал, что латвийские, эстонские и канадские инструктора принимали участие в строительстве новой украинской армии.

Ранее также стало известно, что кондитерская компания Roshen, бенефициарным владельцем которой является Петр Порошенко, выделяла деньги на производство 100 снайперских винтовок. Позже это оружие президент Украины передал в ВСУ.