Минобороны РФ сообщило о крупнейшей за 30 лет закупке автоматов АК-12

Москва, 21 декабря. Концерн «Калашников» поставил первые 2,5 тысячи автоматов АК-12 по государственному заказу. Поставка стала первой за 30 лет закупкой автоматов. Об этом заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко при посещении концерна.

«Почти 30 лет не было закупок новых автоматов, поэтому перспектива у новых автоматов есть, есть необходимость обновления», — заявил Криворучко.

Замминистра добавил, что делегация Минобороны РФ в рамках посещения завода убедилась в готовности концерна к серийному и массовому производству нового автомата. Первая отгрузка лишний раз подтвердила готовность предприятия, отметил Криворучко.

Дальнейшая программа перевооружения предусматривает кратное увеличение объемов производства. Минобороны РФ является пока единственным заказчиком АК-12, который заменит в войсках АК-74М.