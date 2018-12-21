Стало известно, когда Солнце уничтожит Землю

Москва, 21 декабря. У жителей Земли есть по меньшей мере миллиард лет до того момента, когда планету уничтожит Солнце, заявил профессор РАН, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института МГУ Сергей Попов.

Об этом он сообщил в фильме «Когда сгорит Земля», который был опубликован в пятницу на канале Роскосмоса в YouTube.

«С космический точки зрения, у нас есть как минимум миллиард лет, пока Солнце не станет слишком мощным источником и безо всякого антропогенного влияния на Земле начнется необратимый парниковый эффект», — объяснил Попов.

Как уточняется в видео Роскосмоса, Солнце разгорится с новой силой и станет в тысячи раз ярче после того, как будет выработана большая часть водорода. В результате звезда сожжет поверхность планет, которые наиболее близко к ней расположены. При этом жизнь галактики будет продолжаться до тех пор, пока в ней не начнется распад вещества.