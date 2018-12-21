Сирия: уход США из Ат-Танфа позволит решить проблему лагеря беженцев «Рукбан»

Американский силовой блок явно не хочет уходить из Ат-Танфа, поэтому советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон еще наверняка предпримет попытки переубедить Трампа, считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Американские военные, которые покинут Сирию в ближайшие 100 дней, будут эвакуированы в том числе и с базы Ат-Танф на юге страны, расположенной недалеко от границы с Иорданией и Ираком. Об этом со ссылкой на американского чиновника и главаря вооруженной группировки сирийской оппозиции «Джейш Магавир ат-Таура» Муханнада Тала, сообщает издание Buzzfeed.

«Ситуация с отставкой Мэттиса возникла не сегодня, она последовательно развивалась с октября, когда Трамп впервые публично высказался с критикой в адрес главы Пентагона, укорив его в том, что он придерживается взглядов его внутриполитических оппонентов демократов, — отмечает эксперт. — Последней каплей, конечно, стал вывод войск из Сирии, в том числе из Ат-Танфа, против чего резко выступал глава Пентагона. Вряд ли Мэттис теперь будет пытаться переубедить Трампа в вопросе сохранения базы на юге страны, но Болтон еще может предпринять такие шаги».

Отметим, что в Ат-Танфе проходили подготовку члены вооруженных группировок, выступающие против президента Башара Асада, а также скрывались террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. В Вашингтоне их обозначали как умеренную оппозицию, которую США поддерживают с начала конфликта. Именно поэтому против закрытия военной базы ранее выступал не только уходящий в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис, но и советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Они называли ее «сдерживающим фактором» для России и Ирана.

«Американский силовой блок явно не хочет уходить из Ат-Танфа. И это неудивительно, так как зона вокруг Ат-Танфа представляет собой важный стратегический узел, там же находится лагерь «Рукбан», откуда террористические организации успешно рекрутируют радикально настроенных беженцев. Отмечу, что Минобороны РФ не раз предъявляло претензии к деятельности американских военнослужащих, которые через зону своей ответственности пропускали вооруженные формирования боевиков», — комментирует военный эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).

Как добавляет Андрей Кошкин, в случае ухода американцев из Ат-Танфа остро встает вопрос – кому отойдет эта территория. По его словам, правительственные войска Сирийской арабской республики претендуют на то, чтобы зачистить данный район, но и Иран также хотел бы занять зону вокруг Ат-Танфа. Кроме того, стоит еще дождаться реального ухода США из Сирии, так как повторения «афганского сценария» тоже исключать нельзя. Еще Обама заявлял о выводе американских войск из Афганистана, но они и ныне остаются там.

Напомним, что на проблему лагеря «Эр-Рукбан» неделей ранее обратил внимание министр обороны РФ Сергей Шойгу в послании к своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в послании говорится, что основным препятствием для помощи беженцам «Эр-Рукбана» и организации их возвращения в места прежнего проживания является американская военная база в Ат-Танфе и подконтрольные США вооруженные бандформирования. Российский МИД также неоднократно призывал Вашингтон вывести свои войска из Ат-Танфа, передав контроль над территорией сирийскому правительству.

«Возможно, в определенной степени это письмо тоже сыграло свою роль, так как перед своей отставкой Мэттис призывал иначе выстраивать отношения между США и Россией, в том числе по Сирии. Нам давно известно, что лагерь «Рукбан», где проживает около 50 тысяч человек, является основным источником пополнения рядов боевиков. Надо учитывать, что большинство беженцев живет в невыносимых условиях - там нет ни воды, ни пищи, и радикальные группировки успешно пользуются этим. Ситуация в лагере «Рукбан» довольно сложная, ее надо исправлять. Я считаю, что если контроль над ним после ухода США отойдет к правительственным войскам, то положение дел можно исправить – наладить гуманитарную помощь, выдавить боевиков и так далее. Если же влияние сохранят какие-то оппозиционные структуры, то ситуация может еще сильнее усугубиться», — предполагает Андрей Кошкин.

Российские официальные лица, в том числе оборонное ведомство, ранее неоднократно обращали внимание ООН на ситуацию, сложившуюся вокруг лагеря беженцев «Рукбан». Находящиеся там беженцы попали фактически в «продуктовое рабство», у них нет денег на продукты, а направляемая им гуманитарная помощь оказывается в руках боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.