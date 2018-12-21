«У США защиты нет»: CNBC рассказал об успешном испытании в РФ гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Вашингтон, 21 декабря. Американская разведка сообщила об успешном испытании новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на свои источники.

По их словам, во время испытаний 10 декабря ракета развила скорость в 8 Маха, что в восемь раз превышает скорость звука. Американские специалисты с тревогой отмечают, что у США на данный момент нет никаких средств защиты от такого оружия. Кроме того,«Циркон» можно запускать как против наземных, так и надводных целей, что делает эту ракету еще более опасной.

«Мы видим, что русские разработали оружие двойного назначения. Успешное его испытание на прошлой неделе показало, что россияне смогли добиться ее устойчивого полета, что является решающим фактором в разработке гиперзвукового оружия», — отметил один из собеседников телеканала.

Другой источник CNBC рассказал, что производство ракет начнется в 2021 году, а на вооружение они поступят не раньше 2022 года, передает «Газета.ру».

Напомним, что в марте этого года во время послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о разработке стратегического вооружения России. В частности, глава государства упомянул ракетный комплекс «Сармат», сверхмощную ядерную энергоустановку для крылатой ракеты, подводный беспилотник «Статус-6» и комплекс «Кинжал».