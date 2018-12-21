Порошенко намерен использовать новые вертолеты Airbus в Черном море

Киев, 21 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил о получении первых двух французских вертолетов Airbus. Вертолеты переданы Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии для использования в акватории Черного и Азовского морей.

По словам Порошенко, поставка вертолетов от «французских друзей» является следствием сотрудничества с Парижем и Берлином.

«Эта техника поможет Украине осуществлять авиационную разведку, доставку оперативных групп и спасателей, в том числе в горной местности и в акватории Черного и Азовского морей», — заявил Порошенко в ходе церемонии вручения вертолетов в аэропорту «Борисполь».

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Украина получит 55 вертолетов в течение трех лет. Планируется, что на территории Украины будет построен центр обслуживания этих вертолетов.

Ранее Порошенко заявил о передислокации десантно-штурмовых войск к украинской границе в рамках введенного военного положения. Режим был введен в десяти регионах страны на 30 дней после инцидента в Керченском проливе, когда три корабля ВМСУ нарушили границу РФ.