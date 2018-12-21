«Семимильными шагами в XIX век»: эксперт объяснил, как Порошенко и «Нафтогаз» ведут украинцев в пропасть

Киевские власти ускоренными темпами ведут Украину к «энергетической бедности» и вскоре природный газ станет для большинства украинцев попросту недоступным, утверждает бывший начальник пресс-службы «Нафтогаза Украины», независимый эксперт по энергетике Валентин Землянский. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на пресс-конференции, где Землянский проанализировал «газовые» обязательства, взятые на себя Киевом в обмен на последний транш МВФ.

«В рамках выполнения меморандума с МВФ наши власти взяли на себя обязательство в будущем году еще дважды повысить цены на газ для простых украинцев, — сообщил Землянский. — В первый раз цены планируется поднять на 15% с 1 мая 2019 года — то есть через полгода все мы начнем платить за газ по 9,5-10 тысяч гривен за 1000 кубометров (25 тыс. рублей). А к концу 2019 года цена «голубого топлива» должна быть повышена еще на 15-20%. Таким образом, власти намерены «выровнять» цену на газ для населения и для промышленных предприятий — до уровня в 12-14 тысяч гривен за 1000 кубометров (30-35 тыс. рублей).

При этом Землянский напомнил — уже сегодня, после повышения тарифов с 1 декабря на 23,5%, рядовые украинцы платят за газ по 8,5 тысяч гривен за 1000 кубометров (21 тыс. рублей). Поскольку эта цена уже является неподъемной для многих домохозяйств, граждане всеми правдами и неправдами стараются сэкономить. Так, напомнил Землянский, часть семей отказывается от газовых счетчиков, а многие украинцы стараются получить субсидии от государства.

«Проблема в том, что сама система субсидий порочна, — напоминает эксперт по энергетике. — В Европе субсидии на оплату «коммуналки», в том числе газа, получают 10-15% самых бедных граждан — те, кто действительно не может себе позволить платить. А у нас субсидии получает более половины домохозяйств — это абсолютно ненормальная практика! Подумайте — по сравнению с 2014 годом цены на газ для украинцев уже выросли в 11 раз! И на этом власти останавливаться, похоже, не намерены. При этом их совершенно не волнует вопрос, где именно украинцы возьмут деньги на оплату газа».

На вопрос о том, на какой мировой ориентир киевские власти равняются при установлении цены на газ, энергоэксперт иронически замечает — «видимо, на Пик коммунизма».

«Мы видим беспрецедентный «газовый прессинг» со стороны государства, — констатирует Землянский. — Ни в Европе, ни в мире нет ни одной страны со схожими с Украиной климатическими условиями, в которой цены на энергоресурсы неумолимо повышались бы с такой скоростью. При этом те же европейцы покупают у России газ по 250 долларов за 1000 кубометров, а «Нафтогаз Украины» перекупает его у компаний из ЕС уже по 339 долларов за 1000 «кубов»! И эту разницу — еще и с наценкой «Нафтогаза» — простые украинцы вынуждены оплачивать из своего кармана».

При этом, напоминает эксперт, «Нафтогаз» мог бы заключить долгосрочные газовые договоры с европейскими компаниями (раз уж покупка газа у России неприемлема для Киева по политическим причинам) чтобы удешевить конечную цену «голубого топлива» для своих граждан.

«Однако ни правительство, ни руководство «Нафтогаза» в этом, похоже, не заинтересованы, — указывает бывший сотрудник украинского газового гиганта. Самое печальное — в том, что эти сверхдоходы, вынимаемые властями из карманов у населения, не идут на восстановление и развитие самой газовой инфраструктуры. Газовые трубы и в крупных городах, и в регионах сегодня изношены до предела, однако у властей нет желания их хоть как-то обновлять. Поэтому к «празднику горячих фонтанов», который у нас наблюдается в начале каждого отопительного сезона, вскоре может добавиться «праздник газовых утечек», который несет огромную опасность для тысяч украинцев».

Чтобы избежать этого, власти Украины должны срочно начать вкладывать в газовую инфраструктуру по несколько миллиардов гривен в год. Но такая перспектива пока что кажется фантастической, отмечает он.