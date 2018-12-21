Ротенберг рассказал о планах проведения хоккейных матчей на «Газпром-Арене» и в «Лужниках»

Москва, 21 декабря. Первый вице-президент Федерации хоккея России и вице-президент петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал Федеральному агентству новостей о проведении матча сборной страны на «Газпром-Арене», предстоящем «армейском» дерби и планах проведения хоккейных матчей на футбольных стадионах.

Ротенберг оценил возможность проведения матчей сборной страны на петербургском стадионе «Газпром-Арена».

«Однозначно, существует вероятность проведения матчей на «Газпром-Арене» и в дальнейшем, — рассказал собеседник ФАН. — Но нам сейчас главное завтра провести важный матч. После этого мы подведем итоги. Конечно же, и для сборной, и для СКА важно проведение подобных матчей на больших стадионах».

Кроме того, вице-президент СКА рассказал о планах на наступающий 2019 год.