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Ротенберг рассказал о планах проведения хоккейных матчей на «Газпром-Арене» и в «Лужниках»

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Ротенберг рассказал о планах проведения хоккейных матчей на «Газпром-Арене» и в «Лужниках»

Москва, 21 декабря. Первый вице-президент Федерации хоккея России и вице-президент петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал Федеральному агентству новостей о проведении матча сборной страны на «Газпром-Арене», предстоящем «армейском» дерби и планах проведения хоккейных матчей на футбольных стадионах.

Ротенберг оценил возможность проведения матчей сборной страны на петербургском стадионе «Газпром-Арена».

«Однозначно, существует вероятность проведения матчей на «Газпром-Арене» и в дальнейшем, — рассказал собеседник ФАН. — Но нам сейчас главное завтра провести важный матч. После этого мы подведем итоги. Конечно же, и для сборной, и для СКА важно проведение подобных матчей на больших стадионах».

Ротенберг рассказал о планах проведения хоккейных матчей на «Газпром-Арене» и в «Лужниках»

Кроме того, вице-президент СКА рассказал о планах на наступающий 2019 год.

«На будущий год рассмотрим проведение матчей на «Газпром-Арене», также можем рассмотреть проведение игр в «Лужниках» — там есть возможность установить рекорд Европы. Там заполняемость — 81 тысяча, есть возможность сделать это в следующем году. Будем изучать, смотреть, считать. На завтрашнем матче ожидаем 68 тысяч зрителей, но у нас будут еще мероприятия вне стадиона: фан-зоны. В частности, на матче сборной, который мы проводили на «Газпром-Арене», во всех мероприятиях — и на арене, и вне арены — приняли участие 81 тысяча. Кроме того, никогда раньше за семь дней не проводилось двух хоккейных матчей с такой посещаемостью. Нигде в мире. Наша задача — провести второй матч на высоком уровне, а затем подвести итоги», — отметил Ротенберг.

Автор: Константин Тихов
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