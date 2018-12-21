Ротенберг рассказал о планах проведения хоккейных матчей на «Газпром-Арене» и в «Лужниках»
Москва, 21 декабря. Первый вице-президент Федерации хоккея России и вице-президент петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал Федеральному агентству новостей о проведении матча сборной страны на «Газпром-Арене», предстоящем «армейском» дерби и планах проведения хоккейных матчей на футбольных стадионах.
Ротенберг оценил возможность проведения матчей сборной страны на петербургском стадионе «Газпром-Арена».
«Однозначно, существует вероятность проведения матчей на «Газпром-Арене» и в дальнейшем, — рассказал собеседник ФАН. — Но нам сейчас главное завтра провести важный матч. После этого мы подведем итоги. Конечно же, и для сборной, и для СКА важно проведение подобных матчей на больших стадионах».
Кроме того, вице-президент СКА рассказал о планах на наступающий 2019 год.
«На будущий год рассмотрим проведение матчей на «Газпром-Арене», также можем рассмотреть проведение игр в «Лужниках» — там есть возможность установить рекорд Европы. Там заполняемость — 81 тысяча, есть возможность сделать это в следующем году. Будем изучать, смотреть, считать. На завтрашнем матче ожидаем 68 тысяч зрителей, но у нас будут еще мероприятия вне стадиона: фан-зоны. В частности, на матче сборной, который мы проводили на «Газпром-Арене», во всех мероприятиях — и на арене, и вне арены — приняли участие 81 тысяча. Кроме того, никогда раньше за семь дней не проводилось двух хоккейных матчей с такой посещаемостью. Нигде в мире. Наша задача — провести второй матч на высоком уровне, а затем подвести итоги», — отметил Ротенберг.