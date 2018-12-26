Росгвардеец на отдыхе у реки в Якутии спас тонувших мать и ребенка

Сотрудник Росгвардии спас женщину и ее девятилетнего сына, которые начали тонуть в реке Селигдар в Якутии из-за сильного течения. За проявленную отвагу правоохранителя представили к награде.

«Женщина с сыном купались на мелководье, в результате внезапно возникшего сильного течения мальчик попал в яму и стал тонуть. Мать кинулась спасать его и позвала на помощь, но не смогла удержаться и тоже провалилась в подводную яму», — рассказал Федеральному агентству новостей сотрудник управления Росгвардии по республике Саха Павел Зырянов.

Мать ребенка рассказала, что не успела заметить, как сын начал тонуть. Течение унесло ребенка к мосту, под которым есть глубокая яма, и он резко пошел под воду.

Крики о помощи услышала жена бойца Росгвардии. Павел подбежал к мосту и увидел тонувшего ребенка. Прямо в одежде старший сержант прыгнул в воду. Он быстро доплыл до мальчика, вытащил его из воды и посадил на шею. Тут Зырянов заметил уходившую под воду женскую руку и схватил ее. Добравшись до ближайшей опоры моста, Павел посадил на нее мальчика и помог выбраться на поверхность женщине. Когда они отдышались, росгвардеец по одному переправил их на берег. От первой доврачебной помощи пострадавшие отказались.

Мать мальчика поблагодарила сотрудника Росгвардии, который спас их.

«Я очень признательна сотруднику Росгвардии, который так быстро среагировал и помог нам спастись. Мне не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. Даже боюсь представить, что могло случиться, не окажись он рядом в этот роковой момент», — сказала женщина.

Павел Зырянов работает водителем в отделе вневедомственной охраны Росгвардии ОВО по Алданскому району, стаж службы составляет десять лет. В 2017 году ему была объявлена благодарность за задержание особо опасного преступника.