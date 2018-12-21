Названа дата встречи Путина с российскими парламентариями

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин проведет встречу с российскими парламентариями 25 декабря, сообщила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на закрытии осенней сессии.

Она уточнила, что глава государства встретится с членами Совета Госдумы и Совета Федерации, чтобы подвести итоги работы в 2018 году.

«Итоговую оценку нашей работы мы получим на предстоящей встрече с президентом РФ, которая планируется 25 декабря», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что в ходе 23 заседаний Совфед одобрил более 570 законов и внес на рассмотрение Госдумы около 150 законопроектов, в том числе закон об отмене национального роуминга.