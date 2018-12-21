«Мы так жить не готовы»: в Раде назвали главную проблему Украины

Киев, 21 декабря. Украинцы принципиально не хотят выбирать себе честного президента, и в этом заключается главная проблема нации, считает депутат Верховной рады Олесь Доний.

Он обратил внимание, что никто из украинских президентов не боролся за независимость страны во время Перестройки — ни Кравчук, ни Кучма, ни Ющенко, ни Янукович, ни Порошенко. Все они заняли выжидающую позицию, чтобы посмотреть, как сложится ситуация.

Именно их — нечестных, корыстных и безыдейных — впоследствии выбирали украинцы, которые рассматривали фигуру президента, как средство для личного обогащения. Слишком же честный президент может оказаться угрозой для личных интересов избирателей, которые сами не готовы жить честно.

«Если президент будет слишком честным, то и всем остальным придется жить честно, а мы так жить не готовы. Большинство украинцев хотят менять президента на близкого к себе по идеологическим вопросам, а не по морально-этическим», — рассказал Доний украинскому изданию «Апостроф».

Напомним, что следующие президентские выборы должны состояться на Украине весной 2019 года. На пост главы государства претендуют депутат Юрий Бойко, лидер «Социалистической партии Украины» Илья Кива, мэр Львова Андрей Садовый и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Кроме того, не исключено, что в предвыборной гонке может принять участие действующий глава государства Петр Порошенко.

Впрочем, эксперты опасаются, что Порошенко, который в последние годы стремительно теряет рейтинг поддержки, может отменить выборы, продлив режим военного положения, и таким образом сохранить свою власть.