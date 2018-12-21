«Отправил их в клетку с тигром»: Коломойский назвал «глупой» провокацию Порошенко в Керченском проливе

Киев, 21 декабря. Бывший губернатор Днепропетровской области, олигарх Игорь Коломойский назвал инцидент в Керченском проливе «глупой провокацией Порошенко». Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Бизнесмен раскритиковал украинского президента. Он подчеркнул, что действия Порошенко не подобают его статусу и должности. Олигарх считает, что на Украине «все понимают логику его действий» по продлению своих полномочий через военное положение.

«Зачем мы этих парней подставили, а зачем вообще раздули этот скандал? В связи с тем, что пытались ввести военное положение, я считаю, что это глупая провокация», — подчеркнул Коломойский.

Олигарх считает, что введение настоящего военного положение привело бы к полной делегитимизации власти, а также всего государства в целом.

«Любая попытка переноса выборов – тот, кто остается у власти, он делегитимизирован и страна вместе с ним делегитимизирована, а это очень плохо», — заявил Коломойский.

По его словам, для Украины было бы лучше, если бы Порошенко не прошел во второй тур. При этом бизнесмен подчеркнул, что с административным ресурсом у него есть все шансы победить. Коломойский считает, что неизвестно «сколько еще жизней Порошенко готов положить, чтобы остаться у власти».

«Ну он же положил 24 человека на трех кораблях? Их посадят или освободят – это уже не зависит от Порошенко, это будет сделано вопреки ему. Он это сделал, отправил их туда погибать. Он же знал, к кому он их посылает, отправил их в клетку с тигром», — заявил Коломойский.

Он подчеркнул, что для Украины будет намного лучше будет, если в первом туре Порошенко не сможет остаться у власти.